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Jussy brocante Semi-Nocturne Jussy

Jussy brocante Semi-Nocturne Jussy samedi 20 juin 2026.

Ville : 02480 Jussy

Département : Aisne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Jussy

Jussy brocante Semi-Nocturne

Jussy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La vile de Jussy vous invite à profiter d’une brocante semi-nocturne et des festivités du feu de la Saint-Jean.

Brocante
– Sans réservation, emplacement gratuit
– accueil à partir de 12h place de la mairie

Feu de la Saint-Jean
– 20 heures musique, danse avec Mathieu
– 23 heures Embrasement du bûcher
La vile de Jussy vous invite à profiter d’une brocante semi-nocturne et des festivités du feu de la Saint-Jean.

Brocante
– Sans réservation, emplacement gratuit
– accueil à partir de 12h place de la mairie

Feu de la Saint-Jean
– 20 heures musique, danse avec Mathieu
– 23 heures Embrasement du bûcher   .

Jussy 02480 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 23 27 

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English :

The town of Jussy invites you to enjoy a late-night flea market and the Saint-Jean bonfire festivities.

Flea Market:
– No reservation required; free spaces
– Doors open at 12:00 p.m. at the Town Hall Square

Saint John’s Fire
– 8:00 p.m.: Music and dancing with Mathieu
– 11:00 p.m.: Lighting of the bonfire

L’événement Jussy brocante Semi-Nocturne Jussy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois