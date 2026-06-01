Jussy brocante Semi-Nocturne Jussy
Jussy brocante Semi-Nocturne Jussy samedi 20 juin 2026.
Jussy
Jussy brocante Semi-Nocturne
Jussy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La vile de Jussy vous invite à profiter d’une brocante semi-nocturne et des festivités du feu de la Saint-Jean.
Brocante
– Sans réservation, emplacement gratuit
– accueil à partir de 12h place de la mairie
Feu de la Saint-Jean
– 20 heures musique, danse avec Mathieu
– 23 heures Embrasement du bûcher
La vile de Jussy vous invite à profiter d’une brocante semi-nocturne et des festivités du feu de la Saint-Jean.
Brocante
– Sans réservation, emplacement gratuit
– accueil à partir de 12h place de la mairie
Feu de la Saint-Jean
– 20 heures musique, danse avec Mathieu
– 23 heures Embrasement du bûcher .
Jussy 02480 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 23 27
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English :
The town of Jussy invites you to enjoy a late-night flea market and the Saint-Jean bonfire festivities.
Flea Market:
– No reservation required; free spaces
– Doors open at 12:00 p.m. at the Town Hall Square
Saint John’s Fire
– 8:00 p.m.: Music and dancing with Mathieu
– 11:00 p.m.: Lighting of the bonfire
L’événement Jussy brocante Semi-Nocturne Jussy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois