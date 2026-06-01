Jussy

Jussy brocante Semi-Nocturne

Jussy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La vile de Jussy vous invite à profiter d’une brocante semi-nocturne et des festivités du feu de la Saint-Jean.

Brocante

– Sans réservation, emplacement gratuit

– accueil à partir de 12h place de la mairie

Feu de la Saint-Jean

– 20 heures musique, danse avec Mathieu

– 23 heures Embrasement du bûcher

La vile de Jussy vous invite à profiter d’une brocante semi-nocturne et des festivités du feu de la Saint-Jean.

Brocante

– Sans réservation, emplacement gratuit

– accueil à partir de 12h place de la mairie

Feu de la Saint-Jean

– 20 heures musique, danse avec Mathieu

– 23 heures Embrasement du bûcher .

Jussy 02480 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 23 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Jussy invites you to enjoy a late-night flea market and the Saint-Jean bonfire festivities.

Flea Market:

– No reservation required; free spaces

– Doors open at 12:00 p.m. at the Town Hall Square

Saint John’s Fire

– 8:00 p.m.: Music and dancing with Mathieu

– 11:00 p.m.: Lighting of the bonfire

L’événement Jussy brocante Semi-Nocturne Jussy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois