Just Believe Gospel en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris
Just Believe Gospel en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris vendredi 12 décembre 2025.
« Oh Happy Day », « Glory Glory », « Amazing Grace », « Oh When the Saints »…
Des centaines de bougies donneront vie à l’église Saint-Jean-Baptiste, joyau du patrimoine néogothique parisien. Laissez-vous transporter par le Just Believe Gospel et sa joie communicative, son énergie débordante, sa présence scénique incomparable.
Un moment vibrant, festif, à vivre en famille ou entre amis.
Durée du concert : 1h15
Le Festival Sacrée Musique :
Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !
Les grands classiques du gospel et des negro-spirituals résonnent avec puissance et émotion dans ce concert exceptionnel dans le village de Belleville !
Le vendredi 12 décembre 2025
de 20h30 à 21h45
payant
Tarifs à partir de 18 euros.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-12T21:30:00+01:00
fin : 2025-12-12T22:45:00+01:00
Date(s) : 2025-12-12T20:30:00+02:00_2025-12-12T21:45:00+02:00
Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville 139 Rue de Belleville 75019 Paris
https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-just-believe-gospel-a-la-bougie,46733.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/