Just Believe Gospel en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris

« Oh Happy Day », « Glory Glory », « Amazing Grace », « Oh When the Saints »…

Des centaines de bougies donneront vie à l’église Saint-Jean-Baptiste, joyau du patrimoine néogothique parisien. Laissez-vous transporter par le Just Believe Gospel et sa joie communicative, son énergie débordante, sa présence scénique incomparable.

Un moment vibrant, festif, à vivre en famille ou entre amis.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :



Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Les grands classiques du gospel et des negro-spirituals résonnent avec puissance et émotion dans ce concert exceptionnel dans le village de Belleville !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-12T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T20:30:00+02:00_2025-12-12T21:45:00+02:00

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville 139 Rue de Belleville 75019 Paris

https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-just-believe-gospel-a-la-bougie,46733.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/