Just Brass Serémange-Erzange

Dimanche 2025-11-09 15:30:00

2025-11-09 18:30:00

2025-11-09

Enracinée à Uckange depuis 1983, la chorale Just Brass sous la direction de son président Gérard Killis, est devenue incontournable dans toute la vallée de la Fensch et bien au-delà. Bien entouré par ses choristes et musiciens, Gérard Killis propose un kaléidoscope musical et une invitation au voyage lors de ses concerts.

Sur la scène du théâtre municipal, il dévoilera des morceaux de ces artistes phares qui vont de Pagny à Berger, Goldman en passant par Vianney, Santa, Fiori…

En parcourant le vaste catalogue de la variété française, les mélomanes pourront vivre un mélange de sensations avec des séquences qui alternent entre émotion et exaltation.

Un beau moment de divertissement, de partage et de convivialité qu’il ne faut surtout pas manquer.Tout public

rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 57 15 85 billetterie@theatre-seremange.fr

English :

Rooted in Uckange since 1983, the « Just Brass » choir, under the direction of its president Gérard Killis, has become a fixture throughout the Fensch valley and far beyond. Well supported by his choristers and musicians, Gérard Killis offers a musical kaleidoscope and an invitation to travel during his concerts.

On stage at the Théâtre Municipal, he will unveil songs by leading artists ranging from Pagny to Berger, Goldman, Vianney, Santa, Fiori?

Taking in the vast catalog of French variety, music lovers will experience a mix of sensations, with sequences alternating between emotion and exhilaration.

A great moment of entertainment, sharing and conviviality not to be missed.

German :

Der Chor « Just Brass », der seit 1983 in Uckingen verwurzelt ist, ist unter der Leitung seines Präsidenten Gérard Killis im gesamten Fensch-Tal und weit darüber hinaus nicht mehr wegzudenken. Gut umgeben von seinen Chorsängern und Musikern, bietet Gérard Killis bei seinen Konzerten ein musikalisches Kaleidoskop und lädt zu einer Reise ein.

Auf der Bühne des Stadttheaters wird er Stücke seiner Vorzeigekünstler präsentieren, die von Pagny über Berger, Goldman bis hin zu Vianney, Santa, Fiori usw. reichen

Die Musikliebhaber werden eine Mischung aus Gefühlen erleben, die zwischen Emotionen und Begeisterung wechselt, während sie durch den umfangreichen Katalog des französischen Varietés streifen.

Ein schöner Moment der Unterhaltung, des Teilens und der Geselligkeit, den man auf keinen Fall verpassen sollte.

Italiano :

Fondato a Uckange nel 1983, il coro « Just Brass », sotto la direzione del suo presidente Gérard Killis, è diventato un appuntamento fisso in tutta la valle del Fensch e ben oltre. Ben supportato dai suoi coristi e musicisti, Gérard Killis offre un caleidoscopio musicale e un invito al viaggio durante i suoi concerti.

Sul palcoscenico del teatro comunale, presenterà canzoni di artisti di primo piano, da Pagny a Berger, Goldman, Vianney, Santa, Fiori?

Con il vasto catalogo del varietà francese, gli amanti della musica potranno sperimentare un mix di sensazioni, con sequenze che alternano emozione ed esaltazione.

Un momento imperdibile di intrattenimento, condivisione e convivialità.

Espanol :

Establecido en Uckange desde 1983, el coro « Just Brass », bajo la dirección de su presidente Gérard Killis, se ha convertido en un fijo en todo el valle de Fensch y mucho más allá. Bien apoyado por sus coristas y músicos, Gérard Killis ofrece en sus conciertos un caleidoscopio musical y una invitación a viajar.

En el escenario del teatro municipal, Gérard Killis interpretará canciones de grandes artistas, desde Pagny a Berger, pasando por Goldman, Vianney, Santa, Fiori?

Recorriendo el vasto catálogo de la variedad francesa, los melómanos podrán experimentar una mezcla de sensaciones, con secuencias que alternan emoción y alborozo.

Es un momento imperdible de entretenimiento, intercambio y convivencia.

