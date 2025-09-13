Just Classik Festival Chavanges
Just Classik Festival Chavanges samedi 13 septembre 2025.
Just Classik Festival
Eglise Saint-Georges, 1 place de l’Eglise Chavanges Aube
Tarif : – – Eur
28
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-13
Bienvenue au Just Classik Festival organisé par Chavanges !
Au programme
– 17/09 Découverte des instruments pour les enfants à la médiathèque de Chavanges
– 23/09 Concert Aub’Sessions à Chavanges Visite guidée du patrimoine à 18h30, concert dans l’église à 19h30. 28 .
Eglise Saint-Georges, 1 place de l’Eglise Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 3 25 82 42 98 camille@justclassikfestival.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Just Classik Festival Chavanges a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne