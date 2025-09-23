Just Classik Festival Concert Chavanges

Just Classik Festival Concert Chavanges mardi 23 septembre 2025.

Just Classik Festival Concert

Eglise Saint-Georges, 1 place de l’église Chavanges Aube

Just Classik Festival à Chavanges une journée de découverte du patrimoine et de musique !

Au programme

– 15h00 Atelier pédagogique à destination des scolaires Salle des fêtes

– 18h30 Visite commentée du patrimoine de Chavanges par Pierre-Eugène Leroy Départ devant l’église Saint-Georges

– 19h30 Concert à l’église Saint-Georges avec Raphaël Sévère à la clarinette & Caroline Sypniewski au violoncelle

Œuvres au programme

– Ludwig van Beethoven, duos pour clarinette et violoncelle

– Johann Sebastian Bach, suite n°2 pour violoncelle seul

– Igor Stravinsky, trois pièces pour clarinette seule

– Raphaël Sévère, duo pour clarinette et violoncelle

– Francis Poulenc, sonate pour clarinette et basson 8 .

Eglise Saint-Georges, 1 place de l’église Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 3 25 27 22 58 camille@justclassikfestival.fr

