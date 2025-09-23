Just Classik Festival Concert Chavanges
Just Classik Festival Concert
Eglise Saint-Georges, 1 place de l’église Chavanges Aube
Just Classik Festival à Chavanges une journée de découverte du patrimoine et de musique !
Au programme
– 15h00 Atelier pédagogique à destination des scolaires Salle des fêtes
– 18h30 Visite commentée du patrimoine de Chavanges par Pierre-Eugène Leroy Départ devant l’église Saint-Georges
– 19h30 Concert à l’église Saint-Georges avec Raphaël Sévère à la clarinette & Caroline Sypniewski au violoncelle
Œuvres au programme
– Ludwig van Beethoven, duos pour clarinette et violoncelle
– Johann Sebastian Bach, suite n°2 pour violoncelle seul
– Igor Stravinsky, trois pièces pour clarinette seule
– Raphaël Sévère, duo pour clarinette et violoncelle
– Francis Poulenc, sonate pour clarinette et basson 8 .
Eglise Saint-Georges, 1 place de l’église Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 3 25 27 22 58 camille@justclassikfestival.fr
