Just Classik Festival Découverte d’instruments Chavanges

Just Classik Festival Découverte d’instruments

Médiathèque Chavanges Aube

Début : 2025-09-17 10:00:00

2025-09-17

Atelier découverte d’instruments à Chavanges dans le cadre du Just Classik Festival !

Un moment ludique et accessible dès 5 ans, sur réservation.

Venez découvrir les instruments de la famille des cordes frottées violon, alto, violoncelle, contrebasse… Un atelier ouvert à tous, pour écouter, comprendre et essayer ces instruments emblématiques, en toute simplicité et dans une ambiance conviviale ! .

Médiathèque Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 3 25 27 22 58

