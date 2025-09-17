Just Classik Festival Découverte d’instruments Chavanges
Médiathèque Chavanges Aube
Atelier découverte d’instruments à Chavanges dans le cadre du Just Classik Festival !
Un moment ludique et accessible dès 5 ans, sur réservation.
Venez découvrir les instruments de la famille des cordes frottées violon, alto, violoncelle, contrebasse… Un atelier ouvert à tous, pour écouter, comprendre et essayer ces instruments emblématiques, en toute simplicité et dans une ambiance conviviale ! .
Médiathèque Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 3 25 27 22 58
