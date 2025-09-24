Just Classik Festival Découvertes d’instruments à la Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine

Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Le mercredi 24 septembre 2025 à 15h

Violon, alto, violoncelle, contrebasse… Une invitation à découvrir et essayer les instruments de la famille des cordes frottées, en toute simplicité et à tout âge.

Rencontres organisées en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Aube dans le cadre du contrat territoire lecture, et la Médiathèque Jacques Chirac Chartreux. .

Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 21 73 27

