Just Classik Festival Découvertes d’instruments à la Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine
Just Classik Festival Découvertes d’instruments à la Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine mercredi 24 septembre 2025.
Just Classik Festival Découvertes d’instruments à la Bibliothèque de Pont-sur-Seine
Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 15:00:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Le mercredi 24 septembre 2025 à 15h
Violon, alto, violoncelle, contrebasse… Une invitation à découvrir et essayer les instruments de la famille des cordes frottées, en toute simplicité et à tout âge.
Rencontres organisées en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Aube dans le cadre du contrat territoire lecture, et la Médiathèque Jacques Chirac Chartreux. .
Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 21 73 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Just Classik Festival Découvertes d’instruments à la Bibliothèque de Pont-sur-Seine Pont-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise