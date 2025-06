Just classik festival, les extras Masterclasse de Quatuor à cordes – Troyes 26 juin 2025 14:00

Gratuit

Début : 2025-06-26 14:00:00

Dans le cadre d’un nouveau rendez-vous placé sous le signe de la transmission et du partage intergénérationnel, le violoncelliste Louis Rodde, figure incontournable de la scène musicale française, accompagne un jeune quatuor à cordes issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

À travers cet événement, Louis Rodde transmet non seulement son savoir-faire technique et artistique, mais également l’essence même de la musique un art vivant, en constante évolution, nourri par les rencontres et les dialogues entre artistes de toutes générations.



Masterclasse de Quatuor à cordes avec :

Louis Rodde, Professeur de quatuor au CNSMDP et le Quatuor Våren :

> Jean-Baptiste Lachemet & Eliott Pages violons

> David Heusler alto

> Adèle Quartier de Andrade violoncelle



Tout public. Entrée libre. .

Médiathèque Jacques-Chirac Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

