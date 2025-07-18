Just Classik Festival Les Extras Troyes
Just Classik Festival Les Extras Troyes dimanche 25 janvier 2026.
Just Classik Festival Les Extras
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 25 – 25 – 25 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Programme
> Claude DEBUSSY
Chansons de Bilitis
La flûte de Pan
La chevelure
Le tombeau des Naiades
> Henri DUPARC
L’invitation au voyage
Le galop
Romance de Mignon
Extase
Chanson triste
Soupir
> Fabien WAKSMAN
Hawking Songs
You haze away
Such a big crush on you
Where are my letters gone
> Georges BIZET
Venise
> Louis GUGLIELMI
La Vie en Rose
> Charles DUMONT
Non, je ne regrette rien
> Marguerite MONNOT
Hymne à l’amour
Un récital tout en nuances, où l’amour se dévoile entre délicatesse et passion, mêlant poésie subtile et émotion authentique. .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est
