Just Classik Festival Les Extras Troyes

Just Classik Festival Les Extras

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Programme



> Claude DEBUSSY

Chansons de Bilitis

La flûte de Pan

La chevelure

Le tombeau des Naiades



> Henri DUPARC

L’invitation au voyage

Le galop

Romance de Mignon

Extase

Chanson triste

Soupir



> Fabien WAKSMAN

Hawking Songs

You haze away

Such a big crush on you

Where are my letters gone



> Georges BIZET

Venise



> Louis GUGLIELMI

La Vie en Rose



> Charles DUMONT

Non, je ne regrette rien



> Marguerite MONNOT

Hymne à l’amour



Un récital tout en nuances, où l’amour se dévoile entre délicatesse et passion, mêlant poésie subtile et émotion authentique. .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est

