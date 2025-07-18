Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Just Classik Festival Les Extras

Just Classik Festival Les Extras

Just Classik Festival Les Extras Troyes dimanche 25 janvier 2026.

Just Classik Festival Les Extras

Théâtre de la Madeleine Troyes

Tarif : 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
25 janvier 2026 17:00:00
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Programme

> Claude DEBUSSY
Chansons de Bilitis
La flûte de Pan
La chevelure
Le tombeau des Naiades

> Henri DUPARC
L’invitation au voyage
Le galop
Romance de Mignon
Extase
Chanson triste
Soupir

> Fabien WAKSMAN
Hawking Songs
You haze away
Such a big crush on you
Where are my letters gone

> Georges BIZET
Venise

> Louis GUGLIELMI
La Vie en Rose

> Charles DUMONT
Non, je ne regrette rien

> Marguerite MONNOT
Hymne à l’amour

Un récital tout en nuances, où l’amour se dévoile entre délicatesse et passion, mêlant poésie subtile et émotion authentique.   .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est  

