Just Classik Festival Les Extras Troyes

Just Classik Festival Les Extras Troyes dimanche 29 mars 2026.

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 25 Eur

Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29

2026-03-29

Franz Schubert, Trio n°2 opus 100
Sergueï Taneïev, Quatuor avec piano

Un dialogue raffiné entre la grâce lyrique viennoise et la profondeur intense de la tradition russe.   .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est  

