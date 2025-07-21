Just Classik Festival Les Extras Troyes

Just Classik Festival Les Extras Troyes dimanche 29 mars 2026.

Just Classik Festival Les Extras

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 25 Eur

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Franz Schubert, Trio n°2 opus 100

Sergueï Taneïev, Quatuor avec piano



Un dialogue raffiné entre la grâce lyrique viennoise et la profondeur intense de la tradition russe. .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est

