Just Classik Festival Les Extras Troyes
Just Classik Festival Les Extras Troyes dimanche 29 mars 2026.
Just Classik Festival Les Extras
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 25 – 25 – 25 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Franz Schubert, Trio n°2 opus 100
Sergueï Taneïev, Quatuor avec piano
Un dialogue raffiné entre la grâce lyrique viennoise et la profondeur intense de la tradition russe. .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Just Classik Festival Les Extras Troyes a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne