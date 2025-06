Just Classik Festival Nouvelle Scène Troyes en Scènes Troyes 28 juin 2025 07:00

Dans le cadre d’un nouveau rendez-vous placé sous le signe de la transmission et du partage intergénérationnel, le violoncelliste Louis Rodde, figure incontournable de la scène musicale française, accompagne un jeune quatuor à cordes issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris lors de deux jours de masterclasses intensives à travers la ville. Cet échange s’achèvera par un concert, offrant au public un moment unique d’émotion et de complicité musicale.

À travers cet événement, Louis Rodde transmet non seulement son savoir-faire technique et artistique, mais également l’essence même de la musique un art vivant, en constante évolution, nourri par les rencontres et les dialogues entre artistes de toutes générations.



PROGRAMME

Luigi Boccherini, Quatuor à cordes opus 58 n°4

Franz Schubert, Quintette à deux violoncelles D.956



LOUIS RODDE

Violoncelliste, Parrain Nouvelle scène 2025



QUATUOR VÅREN

Quatuor à cordes, Nouvelle scène 2025

•Jean-Baptiste Lachemet & Elliot Pages, Violons

•David Heusler, Alto

•Adèle Quartier de Andrade, Violoncelle .

Église Sainte-Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

