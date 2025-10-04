Just Dance géant Médiathèque Jacques Ellul Pessac

Just Dance géant Médiathèque Jacques Ellul Pessac samedi 4 octobre 2025.

Just Dance géant Samedi 4 octobre, 19h45 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T19:45 – 2025-10-04T23:30

Fin : 2025-10-04T19:45 – 2025-10-04T23:30

Soirée Jpop & Kpop – Faites vibrer la piste !

Venez enflammer la piste de danse au rythme des plus grands hits de la Jpop et de la Kpop, projetés sur écran géant ! Que vous soyez fan de ces styles musicaux ou simplement curieux, préparez-vous à chanter, danser et partager un moment électrisant avec d’autres passionnés.

Une ambiance festive et conviviale, idéale pour se laisser emporter par les sons, les chorégraphies et l’énergie contagieuse de la scène musicale japonaise et coréenne.

Médiathèque Jacques Ellul 21 Rue de Camponac, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557936710 http://mediatheque.mairie-pessac.fr/

