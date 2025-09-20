Just Dance s’invite au château de Bouteville Bouteville

Château de Bouteville Bouteville Charente

13:30:00

La championne olympique d’e-sport Just dance 2023, Dina Morisset, alias The fairyDina, sera au Château de Bouteville pour un show exceptionnel !

Venez la rencontrer, danser avec elle et la défier sur scène !

Château de Bouteville Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Just dance 2023 Olympic e-sport champion Dina Morisset, aka The fairyDina, will be at Château de Bouteville for an exceptional show!

Come and meet her, dance with her and challenge her on stage!

German :

Die Olympiasiegerin im E-Sport Just dance 2023, Dina Morisset alias The fairyDina, wird für eine außergewöhnliche Show im Château de Bouteville sein!

Lernen Sie sie kennen, tanzen Sie mit ihr und fordern Sie sie auf der Bühne heraus!

Italiano :

La campionessa olimpica di e-sport Just Dance 2023 Dina Morisset, in arte The fairyDina, sarà allo Château de Bouteville per uno spettacolo eccezionale!

Venite a conoscerla, a ballare con lei e a sfidarla sul palco!

Espanol :

La campeona olímpica de e-sport Just dance 2023, Dina Morisset, alias El hadaDina, estará en el Château de Bouteville para ofrecer un espectáculo excepcional

Venga a conocerla, a bailar con ella y a desafiarla en el escenario

