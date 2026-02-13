Just Dance sur Switch, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Just Dance sur Switch Vendredi 20 février, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T15:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T15:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Viens danser, rigoler et t’éclater avec tes ami.e.s sur Just Dance à la bibliothèque !

