Just Gospel avec le choeur Joy of Gospel

Challes Sarthe

Début : 2026-03-07 20:30:00

Just Gospel invite le chœur Joy of Gospel

Le chœur de Saumur Joy Of Gospel et le choeur Just Gospel se retrouvent pour un concert placé sous le signe de la convivialité et du partage musical. Au programme une soirée qui fera vibrer le public au rythme des grands standards du gospel américain. Les deux formations se retrouveront en fin de concert pour interpréter un morceau commun. .

Rue Lucien Corbin Challes 72250 Sarthe Pays de la Loire

English :

Just Gospel invites the Joy of Gospel choir

