Just Kids, Cinémas du Grütli, Genève

Just Kids Jeudi 12 mars, 21h00 Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/just-kids/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T21:00:00+01:00 – 2026-03-12T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T21:00:00+01:00 – 2026-03-12T23:00:00+01:00

Aux États-Unis, trois familles habitent des États ayant interdit les soins d’affirmation de genre. Face à des lois qui menacent directement la santé de leurs enfants transgenres, elles doivent faire un choix impossible : rester et risquer leur sécurité, ou tout quitter. Tourné sur une année, le film révèle l’impact humain de politiques visant les minorités, au plus près des protagonistes et par la voix de pionnier·ères trans et d’expert·es en droits civiques.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

