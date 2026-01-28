Just Love à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Dans ce rituel brut, des cris et des murmures jaillissent, la batterie devient bourreau, les caisses claires militaires claquent leurs sentences alors que la voix oscille entre candeur et sauvagerie. Entre écriture et improvisation, le chant se métamorphose à travers des textes engagés où l’enfance et l’amour dialoguent avec le chaos. Écrire pour réparer, pour parler de nous toutes, et puis vous tous et puis me too… Avec une incarnation entière et jubilatoire, le duo nous entraîne dans un voyage électro-libre en ZAD, Zone d’Amour à Défendre.

avec : Marlène Rostaing, voix, Eric Perez, batterie, human bass-sampling.

Le saxophoniste Laurent Bardainne explore, sous des styles musicaux à première vue aux antipodes, les contours d’un jazz personnel.

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-20T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/just-love/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

