Juste à Côté Festival Impro (FIP) Pontarlier
Juste à Côté Festival Impro (FIP) Pontarlier vendredi 20 mars 2026.
Juste à Côté Festival Impro (FIP)
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Organisé par Le CAHD et Sarbacane.
Juste à côté est une pièce de théâtre entièrement improvisée. Un lieu, et un événement se produisant dans ce lieu sont choisis par le public. Nous vivrons cet événement depuis la petite pièce d’à côté Celle où les gens vont et viennent, celle où les masques tombent…
Billetterie en ligne. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com
English : Juste à Côté Festival Impro (FIP)
