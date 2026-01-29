Juste à Côté Festival Impro (FIP) Pontarlier

Juste à Côté Festival Impro (FIP)

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

2026-03-20

Organisé par Le CAHD et Sarbacane.

Juste à côté est une pièce de théâtre entièrement improvisée. Un lieu, et un événement se produisant dans ce lieu sont choisis par le public. Nous vivrons cet événement depuis la petite pièce d’à côté Celle où les gens vont et viennent, celle où les masques tombent…

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com

