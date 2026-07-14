Informations pratiques

JUSTE AU DESSUS DU SILENCE · Yasmine Youcef · MONDE·S#3 Le Garage Rennes Mercredi 17 mars 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, tarif unique 6€ · 3€ SORTIR !

À partir d’un tapis hérité et d’objets simples, Yasmine Youcef convoque danses et récits, corps et voix, mémoires et histoires.

_Forme découverte_

De quoi hérite-t-on quand l’histoire ne nous est donnée qu’avec des bribes ? Comment recoller les morceaux et les faire siens ? À partir d’un tapis hérité et d’objets simples, Yasmine Youcef convoque danses et récits, corps et voix, mémoires et histoires. D’Algérie et d’ailleurs. D’une danse du silence à un cri, il n’y a qu’un pas peut-être.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-17T20:50:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755339-juste-au-dessus-du-silence-monde-s-3

Le Garage 8 Rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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