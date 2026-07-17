JUSTE AU DESSUS DU SILENCE · Yasmine Youcef · MONDE·S#3, Le Garage, Rennes

Informations pratiques

JUSTE AU DESSUS DU SILENCE · Yasmine Youcef · MONDE·S#3 Mercredi 17 mars 2027, 20h00 Le Garage Ille-et-Vilaine

Sur réservation, tarif unique 6€ · 3€ SORTIR !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T20:50:00+01:00

Fin : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T20:50:00+01:00

Forme découverte

De quoi hérite-t-on quand l’histoire ne nous est donnée qu’avec des bribes ? Comment recoller les morceaux et les faire siens ? À partir d’un tapis hérité et d’objets simples, Yasmine Youcef convoque danses et récits, corps et voix, mémoires et histoires. D’Algérie et d’ailleurs. D’une danse du silence à un cri, il n’y a qu’un pas peut-être.

Le Garage 8 Rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755339-juste-au-dessus-du-silence-monde-s-3 »}]

À partir d’un tapis hérité et d’objets simples, Yasmine Youcef convoque danses et récits, corps et voix, mémoires et histoires.

Yasmine Youcef