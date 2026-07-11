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JUSTE AU DESSUS DU SILENCE · Yasmine Youcef · MONDE·S#3 Le Garage, Rennes Rennes
mercredi 17 mars 2027 · Le Garage, Rennes · Rennes
Informations pratiques
JUSTE AU DESSUS DU SILENCE · Yasmine Youcef · MONDE·S#3 Le Garage, Rennes Rennes Mercredi 17 mars 2027, 20h00
À partir d’un tapis hérité et d’objets simples, Yasmine Youcef convoque danses et récits, corps et voix, mémoires et histoires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-17T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-17T20:50:00.000+01:00
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Le Garage, Rennes 8 Rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes Rennes
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