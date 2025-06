Vaucluse

Juste Irena L’Entrepôt – Cie Mises en Scène Avignon 5 juillet 2025 10:50

Juste Irena 5 – 26 juillet L’Entrepôt – Cie Mises en Scène Vaucluse

Contacter la compagnie ou Tina Sarrafi notre chargée de diffusion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T10:50:00 – 2025-07-05T12:10:00

Fin : 2025-07-26T10:50:00 – 2025-07-26T12:10:00

De nos jours, une dame polonaise vit dans une maison de retraite.

Elle a 94 ans, elle s’appelle Irena et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale.

Elle et son réseau de femmes ont effectivement sauvé, au péril de leur vie, 2 500 enfants juifs du Ghetto de Varsovie et de la déportation. Pendant que 3 étudiantes du Kansas enquêtent sur le personnage qu’elle était, de sa chambre, Irena convoque ses souvenirs et tisse de nouveau les bribes d’une pensée qui s’étiole, pour que reste à jamais gravé l’inimaginable…

Naviguant entre fiction et réalité historique, liant passé et présent, ce spectacle polymorphe mêle acteurs de chair et marionnettes-objets. Irena raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites.

Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie…

il y a la Vie !

L’Entrepôt – Cie Mises en Scène 1 ter boulevard Champfleury, 84000 A Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « panamepilotis@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « tina.sarrafi@dervichediffusion.com »}]

Compagnie Paname Pilotis – Cédric REVOLLON Irena Sendler Mémoire

Fanny Michaëlis