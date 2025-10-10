JUSTE LA FIN DU MONDE Théâtre de Chelles Chelles

JUSTE LA FIN DU MONDE Vendredi 10 octobre, 20h00 Théâtre de Chelles Seine-et-Marne

Début : 2025-10-10T20:00:00 – 2025-10-10T22:15:00

Fin : 2025-10-10T20:00:00 – 2025-10-10T22:15:00

Texte de Jean-Luc Lagarce

Mise en scène de Guillaume Barbot

Avec Caroline Arrouas, Zoon Besse, Angèle Garnier, Yannik Landrein, Elizabeth Mazev, Mathieu Perotto et en alternance Alix Briot / Thomas Polleri

équipe complète et dossier sur : www.coupdepoker.org

Louis, âgé de 34 ans, revient dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine mais ce retour provoque de tels règlements de comptes qu’il repart sans avoir rien dit.

C’est un texte qui parle d’amour, d’amour empêché, d’amour en trop plein, d’amour qui frotte, qui blesse, qui flingue ou qui rassure. C’est un texte qui parle du temps, du temps qui passe, du temps qui laisse des empreintes, du temps que l’on hérite, du temps qui englue ou libère. Sur scène, le décor – tel une maison de poupée – donne à voir toutes les pièces en simultané. On peut alors observer chaque secret, chaque recoin, chaque solitude de cette réunion de famille. Évoluant aux côtés de Louis, la mise en scène plonge les spectateur·rices dans ses visions d’enfance, ses nuits hantées, ses silences et ses musiques intérieures.

Théâtre de Chelles Place des Martyrs de Châteaubriant, 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ciecoupdepoker@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.coupdepoker.org »}]

