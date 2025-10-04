JUSTE LA FIN DU MONDE – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

JUSTE LA FIN DU MONDE – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine samedi 4 octobre 2025.

JUSTE LA FIN DU MONDE Début : 2025-10-04 à 18:00. Tarif : – euros.

Louis, 34 ans, rend visite à sa famille après des années d’absence. Il doit leur annoncer sa mort prochaine. Mais ce retour, tant attendu que redouté, ravive tensions et règlements de compte…Trente ans après la disparition de J-L. Lagarce, Guillaume Barbot revisite ce classique du théâtre contemporain. Il met en scène les failles d’une famille unie dans la désunion, pleine de contradictions et d’amour en détresse. Les personnages évoluent au rythme des saisons dans une impressionnante maison à étages, aux murs poreux?: une boîte à souvenirs ouverte sur des paysages intérieurs… Avec énergie, désir et uppercut, cette mise en scène ambitieuse fait vibrer la langue de Lagarce avec une grande intelligence de la scène.

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94