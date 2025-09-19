Juste Seul Cyparis Ancien théâtre de Saint-Pierre Saint-Pierre

Juste Seul Cyparis 19 – 21 septembre Ancien théâtre de Saint-Pierre

Les tarifs sont à venir. Vendredi 19 sera réservé aux scolaires uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T23:00:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-21T23:00:00 – 2025-09-22T01:00:00

Étant le seul rescapé d’une catastrophe, Cyparis réfléchit à la condition d’homme et aux rapports qui nous régissent les uns aux autres, nous conviant à une réflexion simple mais indispensable sur notre humanité

Ancien théâtre de Saint-Pierre 97250 Saint-Pierre, Martinique Saint-Pierre 97250 Bourg Martinique 05 96 52 46 75 Le théâtre est inauguré en 1891 pour le bicentenaire de Mozart. Faute de spectateurs, il ferme ses portes en 1901. Il est détruit lors de l’éruption de la Montagne Pelée le 8 mai 1902. Ne subsistent de son époque de gloire que ses deux escaliers avec une fontaine centrale, l’emmarchement, les piles de la façade, la fosse d’orchestre, le passage pour les fauteuils d’orchestre, une petite rue extérieure.

