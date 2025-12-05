Juste un moment SORTIR 2025-2026 Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 21 – 21 – EUR
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Chris West et Gaël Grzeskowiak se questionnent sur nos modes de vie actuels, dérivant entre tourbillon et calme plat. Quel serait l’équilibre parfait ? Ce duo à la fois grave et déjanté profite de cette bulle dansée pour se créer un espace de jeu et d’expérimentation.
À partir de 13 ans. 21 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
