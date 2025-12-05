Juste un moment SORTIR 2025-2026

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Chris West et Gaël Grzeskowiak se questionnent sur nos modes de vie actuels, dérivant entre tourbillon et calme plat. Quel serait l’équilibre parfait ? Ce duo à la fois grave et déjanté profite de cette bulle dansée pour se créer un espace de jeu et d’expérimentation.

À partir de 13 ans. 21 .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

Just a moment: EXIT 2025-2026

German :

Nur ein Moment: AUSGANG 2025-2026

Italiano :

Un momento: SORTIER 2025-2026

Espanol :

Un momento: SORTIER 2025-2026

L’événement Juste un moment SORTIR 2025-2026 Montargis a été mis à jour le 2025-11-24 par OT MONTARGIS