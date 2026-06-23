Trémouilles

JUSTE UNE ILLUSION, cinéma de plein air

Trémouilles Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La mairie de Trémouilles, l’Agence Lévézou Attractivité et Tourisme vous présentent un cinéma de plein air aux abords de la Salle des fêtes de Trémouilles samedi 1er août 21h30 Juste une illusion . Tarif 6€.

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! Echange autour de fouaces offertes par la mairie !

Après INTOUCHABLES et LE SENS DE LA FËTE Juste une illusion Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. 6 .

Trémouilles 12290 Aveyron Occitanie

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English :

The Tr%E9mouilles Town Hall and the L%E9v%E9zou Attractivit%E9 et Tourisme Agency present an outdoor movieEma on Saturday, August 1, at 9:30 p.m. near the Trémouilles Salle des Fêtes: “Juste une illusion.” Admission: 6?.

L’événement JUSTE UNE ILLUSION, cinéma de plein air Trémouilles a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)