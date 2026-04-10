Juste une illusion, Clap Ciné, Carmaux

Juste une illusion Vendredi 10 avril, 20h45 Clap Ciné Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T20:45:00+02:00 – 2026-04-10T22:41:00+02:00

Fin : 2026-04-10T20:45:00+02:00 – 2026-04-10T22:41:00+02:00

Clap Ciné 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0102#showmovie?id=D3OBY »}]

Avant-première – Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Al… Clap Ciné Juste une illusion