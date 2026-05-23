Juste une illusion Le Bourg Échassières
Juste une illusion Le Bourg Échassières vendredi 12 juin 2026.
Échassières
Juste une illusion
Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Film de Toledano et Nakache avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.
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Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Toledano and Nakache with Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.
L’événement Juste une illusion Échassières a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule