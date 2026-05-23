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Juste une illusion Le Bourg Échassières

Juste une illusion Le Bourg Échassières vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Centre socioculturel

Ville : 03330 Échassières

Département : Allier

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 +16 ans

Échassières

Juste une illusion

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Film de Toledano et Nakache avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.
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Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Toledano and Nakache with Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin.

L’événement Juste une illusion Échassières a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule