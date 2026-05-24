Juste une illusion Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon
Juste une illusion Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon lundi 22 juin 2026.
Ferrières-sur-Sichon
Juste une illusion
Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 20:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Film de Toledano et Nakache avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
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Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Toledano and Nakache with Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
L’événement Juste une illusion Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-05-24 par Vichy Destinations