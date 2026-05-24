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Juste une illusion Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon

Juste une illusion Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon lundi 22 juin 2026.

Lieu : Théâtre des masques

Adresse : Place de l'église

Ville : 03250 Ferrières-sur-Sichon

Département : Allier

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 +16 ans

Ferrières-sur-Sichon

Juste une illusion

Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 20:30:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Film de Toledano et Nakache avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
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Théâtre des masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Toledano and Nakache with Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

L’événement Juste une illusion Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-05-24 par Vichy Destinations

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