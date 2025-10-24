JUSTENIELS – L’AMPERAGE Grenoble

JUSTENIELS Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

JusteNiels transforme son hypersensibilité en chansons intimes et sincères.Après le succès de son premier EP Hyper et l’émergence d’une communauté grandissante sur les réseaux, il dévoilera un nouvel EP début 2026.S’en suivra sa première tournée à travers la France, un rendez-vous avec celles et ceux qui se reconnaissent dans ses mots « hyper » : hyper sensibles, hyper tristes, hyper vrais mais, surtout profondément vivants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AMPERAGE 163 COURS BERRIAT 38000 Grenoble 38