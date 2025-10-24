JUSTENIELS – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

JUSTENIELS Début : 2026-01-30 à 19:30. Tarif : – euros.

JusteNiels transforme son hypersensibilité en chansons intimes et sincères.Après le succès de son premier EP Hyper et l’émergence d’une communauté grandissante sur les réseaux, il dévoilera un nouvel EP début 2026.S’en suivra sa première tournée à travers la France, un rendez-vous avec celles et ceux qui se reconnaissent dans ses mots « hyper » : hyper sensibles, hyper tristes, hyper vrais mais, surtout profondément vivants.Contact pour les réservations PMR / PSH shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31