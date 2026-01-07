JusteNiels – Un Peu Plus Fort Tour Ferrailleur (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:30 –

26 €

Chanson JusteNiels transforme son hypersensibilité en chansons intimes et sincères. Après le succès de son premier EP, « Hyper », et l’émergence d’une communauté grandissante sur les réseaux, il dévoilera un nouvel EP début 2026.S’en suivra sa première tournée à travers la France, un rendez-vous avec celles et ceux qui se reconnaissent dans ses mots « hyper » : hyper sensibles, hyper tristes, hyper vrais mais, surtout profondément vivants.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

http://www.leferrailleur.fr



