Justice climatique – Rencontre avec Justine Ripoll Cité de l’Économie Paris

Justice climatique – Rencontre avec Justine Ripoll
Justice climatique – Rencontre avec Justine Ripoll
Projection-débat • Durée 1h30 • Auditorium
Dimanche 8 février à 14h30
En partenariat avec le média Carenews
Un projet documentaire coproduit avec ARTE France • Réalisateur : Zouhair Chebbale écrit en collaboration avec Léa Ducré • Production : SEPPIA • Producteur : Cédric Bonin • Campagne d’impact : BIM (Best Impact Movies)
Six jeunes portugais attaquent 32 pays devant la Cour européenne des droits de l’Homme, afin de les contraindre à réduire leurs émissions de CO2 . Pour la première fois, la demande est jugée recevable et positionne le combat au niveau continental. En Europe, en lien avec trois autres affaires, un tournant crucial pour la justice climatique se dessine. Face au réchauffement climatique et à l’inaction de leurs gouvernements, des citoyennes et citoyens européens décident de traduire leurs États devant les tribunaux. Certains ont déjà gagné, aux Pays-Bas ou même en France. D’autres luttent encore…
La projection du documentaire Justice climatique sera suivie d’une rencontre avec :
Justine Ripoll, responsable des campagnes pour Notre Affaire à Tous
Modération : Camille Dorival, directrice de la rédaction de Carenews
En savoir plus sur le projet du film
© Seppia Arte Serena
Informations pratiques
- Durée : 1h30
- Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
- Réservation conseillée
Face à l’inaction climatique, des citoyens européens saisissent la justice. Cette projection retrace ces combats historiques et sera prolongé par un échange avec Justine Ripoll.
gratuit Public adultes.
Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/justice-climatique
