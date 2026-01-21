Justice climatique – Rencontre avec Justine Ripoll Cité de l’Économie Paris

Justice climatique – Rencontre avec Justine Ripoll

Projection-débat • Durée 1h30 • Auditorium

Dimanche 8 février à 14h30

En partenariat avec le média Carenews

Un projet documentaire coproduit avec ARTE France • Réalisateur : Zouhair Chebbale écrit en collaboration avec Léa Ducré • Production : SEPPIA • Producteur : Cédric Bonin • Campagne d’impact : BIM (Best Impact Movies)

Six jeunes portugais attaquent 32 pays devant la Cour européenne des droits de l’Homme, afin de les contraindre à réduire leurs émissions de CO2 . Pour la première fois, la demande est jugée recevable et positionne le combat au niveau continental. En Europe, en lien avec trois autres affaires, un tournant crucial pour la justice climatique se dessine. Face au réchauffement climatique et à l’inaction de leurs gouvernements, des citoyennes et citoyens européens décident de traduire leurs États devant les tribunaux. Certains ont déjà gagné, aux Pays-Bas ou même en France. D’autres luttent encore…

La projection du documentaire Justice climatique sera suivie d’une rencontre avec :

Justine Ripoll, responsable des campagnes pour Notre Affaire à Tous

Modération : Camille Dorival, directrice de la rédaction de Carenews

En savoir plus sur le projet du film

© Seppia Arte Serena

Informations pratiques

Durée : 1h30

Dimanche 8 février à 14h30 Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Face à l’inaction climatique, des citoyens européens saisissent la justice. Cette projection retrace ces combats historiques et sera prolongé par un échange avec Justine Ripoll.

Le dimanche 08 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public adultes.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

