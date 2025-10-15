JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE Grandrieu

JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE Grandrieu mercredi 15 octobre 2025.

JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE

Grandrieu Lozère

Tarif : 15 EUR

Adulte

Date et horaire :

Début : 2025-10-15 20:30:00

Fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Entre blues, musiques du mondes et chanson italienne, nous sommes très honorés de recevoir ce formidable duo et de vous le présenter à Grandrieu !!! Un moment inoubliable, à ne pas manquer !!!

Concert exceptionnel !

Justin Adams et Mauro Durante « Le guitariste de Robert Plant (Led Zeppelin) et le leader de Canzionere Grecanico Salentino forme un super duo « qui ouvre des voix inexplorées et propose un voyage aussi insolite que captivant. » Le Monde

» Le duo transcende l’univers des musiques populaires, réinvente des migrations et nous laisse en apesanteur dans un tourbillon sonore hypnotique et charnel. » FIP .

Grandrieu 48600 Lozère Occitanie +33 6 82 97 77 33 tetedeblock@gmail.com

English :

Between blues, world music and Italian song, we are very honored to welcome this wonderful duo and present them to you in Grandrieu!!!! An unforgettable moment, not to be missed !!!

German :

Zwischen Blues, Weltmusik und italienischem Chanson fühlen wir uns sehr geehrt, dieses großartige Duo zu empfangen und es Ihnen in Grandrieu vorstellen zu dürfen!!! Ein unvergesslicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten!!!

Italiano :

A metà strada tra il blues, la world music e la canzone italiana, siamo molto onorati di accogliere questo meraviglioso duo a Grandrieu! Un momento indimenticabile, da non perdere!

Espanol :

A medio camino entre el blues, las músicas del mundo y la canción italiana, nos sentimos muy honrados de recibir a este maravilloso dúo en Grandrieu Un momento inolvidable, ¡no se lo pierda!

