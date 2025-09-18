Justin Maurice’ Trio blues Le Relais de Lanmodez, Lanmodez

Justin Maurice’ Trio blues

Le Relais de Lanmodez, 5 rue de la mairie Lanmodez Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Justin Maurice’ Trio blues c’est du bon blues bien rond, bien musclé ! Il nous rend une visite surprise au Relais. Et qu’elle surprise ! Rendez-vous à bar à l’heure de l’apéro. .

Le Relais de Lanmodez, 5 rue de la mairie Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59

