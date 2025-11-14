GEORGIO – LA CARTONNERIE Reims

GEORGIO Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Rap sensibleAprès Années Sauvages, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, Georgio avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio. Une disparition à son image : discrète, sincère, entière. Depuis plus de dix ans, le rappeur parisien trace son sillon sans tapage, mais avec la régularité d’un métronome. Une discographie impeccable, exigeante et sensible, qui fait la part belle à l’introspection, aux fulgurances littéraires et à des productions musicales soignées. Sur disque comme sur scène, Georgio conjugue mélancolie et rage, tendresse et intensité. Il revient aujourd’hui avec une double annonce. D’abord en musique : deux singles dévoilés coup sur coup, dont Fleurs, en duo avec Nemir. Ensuite sur scène : après un Zénith complet en 2024, l’Adidas Arena en janvier 2026 et une tournée qui passera donc par Reims. Un retour qui n’a rien de passager. Et il y a fort à parier que d’autres nouvelles suivront très vite.

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LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51