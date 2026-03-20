Justina Ogunlolu Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Justina Ogunlolu

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Justina Ogunlolu, chanteuse, compositrice et artiste complète nigériane basée en Europe, connue sous le nom de Justina Lee Brown, s’apprête à sortir son nouvel EP Billiki , en attendant un album d’Afrobeats. Récemment devenue la première Africaine à remporter le prestigieux Swiss Blues Award 2024 avec son album Lost Child sorti en 2023 (et désigné par la Swiss Blues Society comme le meilleur album de soul blues autoproduit en Suisse en 2023), Justina Lee Brown continue de progresser avec sa musique, qui mêle harmonieusement le lyrisme africain aux sonorités mondiales d’inspiration occidentale, créant ainsi une expérience musicale unique et captivante pour les auditeurs du monde entier.

Programme:

[https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026](https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026) .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Justina Ogunlolu

L’événement Justina Ogunlolu Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne