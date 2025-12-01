JUSTINE AGASSANT Sevan Parc Hôtel Pertuis

JUSTINE AGASSANT

Du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 de 19h30 à 1h30. Sevan Parc Hôtel 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : 198 – 198 – 198 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2026-01-01 01:30:00

2025-12-31

Célébrez la fin d’année au restaurant l’Olivier & Sévan Parc Hôtel. Une soirée d’exception entre gastronomie et partage.

Vivez une soirée d’exception dans notre salon privé et célébrez le Réveillon du Nouvel An dans une atmosphère élégante et festive.

Le Chef Christophe Pulizzi signe un dîner gastronomique raffiné, accompagné d’un show de danseuses et d’un orchestre live pour accueillir 2026 en musique et en émotion.



✨ Tarif adulte 198 € apéritif, sélection de vins par notre sommelier, champagne et café inclus.

✨ Tarif enfant 50 € amuse-bouche, entrée, plat, dessert et mocktail festif.



Prolongez la magie de la soirée en dormant sur place dans l’une de nos chambres au Sévan Parc Hôtel à Pertuis (renseignements auprès de la réception).



Une expérience gastronomique et musicale unique en Provence, pour commencer la nouvelle année sous le signe du plaisir et de l’élégance. .

Sevan Parc Hôtel 914, route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr

English :

Celebrate the end of the year at the Olivier & Sévan Parc Hôtel restaurant. An exceptional evening of gastronomy and sharing.

German :

Feiern Sie den Jahreswechsel im Restaurant l’Olivier & Sévan Parc Hôtel. Ein außergewöhnlicher Abend zwischen Gastronomie und Austausch.

Italiano :

Festeggiate la fine dell’anno al ristorante Olivier & Sévan Parc Hôtel. Una serata eccezionale di gastronomia e condivisione.

Espanol :

Celebre el fin de año en el restaurante Olivier & Sévan Parc Hôtel. Una velada excepcional de gastronomía y convivencia.

