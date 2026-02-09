JUSTINE BLUE Carcassonne

JUSTINE BLUE

Après avoir présenté son projet en trio cet été au Festival OFF de Carcassonne, et suite au succès rencontré, Justine Blue est de retour pour une date au Chapeau Rouge afin de le dévoiler dans son format intégral en quintet !

Justine Blue impose sur scène une présence rare, où l’intensité émotionnelle se mêle à une liberté joyeuse et désarmante. Portée par une voix chaude, expressive et immédiatement reconnaissable, elle navigue entre blues, soul et jazz avec une élégance instinctive. Remarquée lors de la première partie de Chris Isaak (que l’on retrouvera cet été au Festival de Carcassonne 2026 !), celui-ci l’a ensuite invitée à le rejoindre sur scène, saluant sa voix. Une rencontre marquante, à l’image de l’évidence qui se dégage de ses performances. Sur scène, Justine Blue alterne profondeur et respiration, tension et sourire en coin. Sa voix dialogue avec un groupe complice, entre grooves feutrés, envolées sensibles et éclats plus ardents. Le concert, porté notamment par les titres de l’album True, devient un moment de partage sincère, où l’émotion n’exclut jamais la légèreté.

After presenting her trio project this summer at the Festival OFF in Carcassonne, and following its success, Justine Blue is back for a date at Le Chapeau Rouge to unveil it in its full format: as a quintet!

Justine Blue imposes a rare stage presence, where emotional intensity mingles with disarming, joyful freedom. Carried by a warm, expressive and instantly recognizable voice, she navigates between blues, soul and jazz with instinctive elegance. Noticed when she opened for Chris Isaak (who we’ll be seeing again this summer at the Carcassonne 2026 Festival!), he then invited her to join him on stage, praising her voice. It was a memorable encounter, just like the evidence that emanates from her performances. On stage, Justine Blue alternates between depth and breath, tension and a wry smile. Her voice converses with her band, between hushed grooves, sensitive flights of fancy and fiery outbursts. The concert, featuring tracks from the album True, becomes a moment of sincere sharing, where emotion never excludes lightness.

