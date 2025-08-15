JUZET DE LUCHON EN FÊTE Juzet-de-Luchon

JUZET DE LUCHON EN FÊTE Juzet-de-Luchon vendredi 15 août 2025.

JUZET DE LUCHON EN FÊTE

PLACE DE LA MAIRIE Juzet-de-Luchon Haute-Garonne



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-16 23:30:00

Date(s) :

2025-08-15

Vide-grenier, Jeux de boules, Soirées dansantes, c’est une fête de village !

Vendredi 15 :

– de 9h à 17h Vide-grenier (2€ le mètre, réservation 07.84.81.37.60 )

– 18h Messe

– 22h Soirée Disco avec Météorite

Samedi 16

– 14h Concours de pétanque

– 19h Apéro de l’amicale Juzétoise

– 22h Bal Disco avec le podium Aligator

Possibilité de formule repas à 20€, buvette sur place .

PLACE DE LA MAIRIE Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 35 42 amicalejuzetoise31@gmail.com

English :

Garage sale, boules games, dance evenings, it’s a village festival!

German :

Flohmarkt, Boulespiele, Tanzabende es ist ein Dorffest!

Italiano :

Vendite di garage, partite di bocce, serate danzanti, è una festa di paese!

Espanol :

Ventas de garaje, partidos de petanca, veladas de baile, ¡es una fiesta del pueblo!

