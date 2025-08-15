JUZET DE LUCHON EN FÊTE Juzet-de-Luchon
PLACE DE LA MAIRIE Juzet-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-08-15 10:00:00
fin : 2025-08-16 23:30:00
2025-08-15
Vide-grenier, Jeux de boules, Soirées dansantes, c’est une fête de village !
Vendredi 15 :
– de 9h à 17h Vide-grenier (2€ le mètre, réservation 07.84.81.37.60 )
– 18h Messe
– 22h Soirée Disco avec Météorite
Samedi 16
– 14h Concours de pétanque
– 19h Apéro de l’amicale Juzétoise
– 22h Bal Disco avec le podium Aligator
Possibilité de formule repas à 20€, buvette sur place .
PLACE DE LA MAIRIE Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 35 42 amicalejuzetoise31@gmail.com
English :
Garage sale, boules games, dance evenings, it’s a village festival!
German :
Flohmarkt, Boulespiele, Tanzabende es ist ein Dorffest!
Italiano :
Vendite di garage, partite di bocce, serate danzanti, è una festa di paese!
Espanol :
Ventas de garaje, partidos de petanca, veladas de baile, ¡es una fiesta del pueblo!
