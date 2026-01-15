J’y pense et puis j’oublie Salle de bal du Lion D’Or Simandre

J’y pense et puis j’oublie

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

J’y pense et puis j’oublie est un cabaret sur le thème de l’engagement. Il prend sa source autour de chansons fédératrices, allant des luttes des années 70 à celles d’aujourd’hui. Ce spectacle porte un regard amusé, tendre, parfois moqueur sur nos combats divers leur vanité parfois , leur nécessité plus que jamais !

Venez réviser vos classiques de la chanson engagée , tous ensemble et poings levés aux côtés de 3 musiciens d’exception !

Sans dévoiler l’intégralité du programme , sachez que ce spectacle vous fera redécouvrir des chanteurs qu’on savait engagés, le Forestier, Vian, Colette Magny, Anne Sylvestre , Daniel Balavoine, Antonio Vivaldi ( ?) et puis d’autres dont on pensait qu’ils n’avaient rien à dire……. et pourtant… Construit sous la forme d’un travail en cours , s’appuyant sur de vrais témoignages effectués en amont de la création, le spectacle visite aussi avec facétie et humour des chansons pas si engagées que ça , ou alors qu’on avait pas comprises vraiment , ou bien encore engagées mais pas du côté qu’on croit… .. à l’image de notre confusion à tous face à cette question de l’engagement et des moyens de son expression …LIBRE

Oui, car on parle aussi de liberté d’expression … de risque, de place de l’artiste, d’utilité, de vanité …le plus justement possible …

Avec Eric Bijon, Sandrine de Rosa, Marie Fraschina, Séverine Douard accompagné par Nathan Fleith.

Création qui a pu avoir lieu grâce au conseil départemental de Saône et Loire, le FDVA , le Pimenterie de St Point , Le Réservoir de ST Marcel. .

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 77 67 accords@liondor.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : J’y pense et puis j’oublie

L’événement J’y pense et puis j’oublie Simandre a été mis à jour le 2026-01-12 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II