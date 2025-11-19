JYEUHAIR 1ERE PARTIE – L’Astrolabe Orleans

JYEUHAIR 1ERE PARTIE Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

JYEUHAIR (RAP/POP – FRANCE)Artiste autodidacte franco-malgache, Jyeuhair s’impose comme une des voix les plus singulières de sa génération. Sur scène, sa présence magnétique et ses performances habitées marquent les esprits, entre rap, pop, électro et afrobeat. Tête bien faite et tête bien pleine, c’est peu de dire que Jyeuhair possède les deux, et sait en faire une force. Artiste autodidacte franco-malgache, il écrit, chante et rap, compose toutes ses instrumentales qu’il taille méticuleusement pour ses textes, parfois il réalise ses clips, les monte, et se modélise même en 3D pour certains.Textes profonds et soignés, clips personnels ancrés dans son univers, goût prononcé pour l’expérimentation : l’artiste de 30 ans insuffle à son art sa sensibilité, en la nourrissant de multiples influences. Du rap à la pop, en passant par l’électro et l’afrobeat, tout y passe, dans les moindres détails. Le résultat est une musique singulière, aux allures épiques, mélodieuses, et globalement explosive.

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45