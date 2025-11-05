Jyeuhair en concert Le Cargö Caen

Jyeuhair en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Tête bien faite et tête bien pleine, c’est peu de dire que Jyeuhair possède les deux, et sait en faire une force. Artiste autodidacte franco-malgache, il écrit, chante et rap, compose toutes ses instrumentales qu’il taille méticuleusement pour ses textes, parfois il réalise ses clips, les monte…

Tête bien faite et tête bien pleine, c’est peu de dire que Jyeuhair possède les deux, et sait en faire une force. Artiste autodidacte franco-malgache, il écrit, chante et rap, compose toutes ses instrumentales qu’il taille méticuleusement pour ses textes, parfois il réalise ses clips, les monte, et se modélise même en 3D pour certains.

Lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges 2020, finaliste du Buzz Booster 2018 puis de Nouvelle École sur Netflix en 2024 où il s’impose comme l’artiste le plus plébiscité par le public, Jyeuhair réunit aujourd’hui plus d’un million d’abonnés toutes plateformes confondues. Dans la foulée, il dévoile un EP et plusieurs singles remarqués, dont PEACE, JEUNE MALAGASY et QUOIPOURQUOI. Le 29 novembre 2024 marque une étape majeure de sa carrière avec la sortie de son premier album, MYLNUI.

Après un premier album marqué par une forte influence électronique, conçu en collaboration avec le producteur Chopsoe, Jyeuhair revient à ses racines avec un nouveau projet teinté de sonorités plus organiques, voire traditionnelles. Porté par le premier single solaire et mélancolique AH BON aux influences kompa, ce nouvel album témoigne d’une prise de maturité émotionnelle, personnelle et artistique, dans la manière dont Jyeuhair représente le monde qui l’entoure et la place qu’il y occupe en tant qu’artiste. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Jyeuhair en concert

A head well made and a head well filled, it would be an understatement to say that Jyeuhair possesses both, and knows how to turn them into a strength. A self-taught Franco-Malagasy artist, he writes, sings and raps, composes all his instrumentals and meticulously tailors them to his lyrics, sometimes directing his own videos, editing them…

German : Jyeuhair en concert

Jyeuhair ist ein gut gebauter und gut gefüllter Kopf, der beides besitzt und es versteht, daraus eine Stärke zu machen. Er ist ein madagassisch-französischer Autodidakt, der schreibt, singt und rappt, alle seine Instrumentals komponiert, die er akribisch auf seine Texte zuschneidet, manchmal führt er Regie bei seinen Videos, schneidet sie…

Italiano :

Una testa ben fatta e una testa ben piena: sarebbe un eufemismo dire che Jyeuhair le ha entrambe e sa come trasformarle in un punto di forza. Artista franco-malgascio autodidatta, scrive, canta e rappa, compone tutti i suoi brani strumentali che taglia meticolosamente per adattarli ai suoi testi, e talvolta dirige e monta i suoi video…

Espanol :

Cabeza bien hecha y cabeza bien llena, sería quedarse corto decir que Jyeuhair tiene las dos cosas, y sabe convertirlas en un punto fuerte. Artista franco-malgache autodidacta, escribe, canta y rapea, compone todas sus instrumentales que corta meticulosamente para adaptarlas a sus letras, y a veces dirige y edita sus propios vídeos….

L’événement Jyeuhair en concert Caen a été mis à jour le 2025-11-05 par Calvados Attractivité