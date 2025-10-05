JYEUHAIR – LA CARTONNERIE Reims

JYEUHAIR Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : JYEUHAIRSingularité et expérimentation.Artiste autodidacte franco-malgache, Jyeuhair s’impose comme une des voix les plus singulières de sa génération. Révélé au grand public par la saison 3 de Nouvelle Ecole sur Netflix et par son premier album MYLNUI, il propose un univers hybride et une créativité sans limite. Sur scène, sa présence magnétique et ses performances habitées marquent les esprits, entre rap, pop, électro et afrobeat. Il démarre sa tournée début 2026 avec des phonos inédits. Un rendez-vous attendu !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51