JYEUHAIR – LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

JYEUHAIR Début : 2025-10-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Artiste aux multiples talents, JYEUHAIR ne se contente pas d’écrire, de chanter et de rapper ; il compose également ses instrumentales et réalise ces propres clips. Ovni du rap français, il grandit entre la Guyane, Madagascar, Marseille, Djibouti ou la Normandie. Ces territoires, aux identités contrastées, façonnent une sensibilité artistique unique qu’il insuffle dans chacune de ses créations. De la pop au rap, en passant par l’électro et l’afrobeat, chaque influence est subtilement intégrée pour donner naissance à une musique hybride, singulière et résolument novatrice. Après avoir fait sensation dans la saison 3 de la série Nouvelle École et la sortie en novembre 2024 de son premier album MYLNUI, l’artiste part en tournée en passant par Évreux avec un show à l’énergie communicative.

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27