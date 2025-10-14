JYEUHAIR L’Oasis Le Mans
JYEUHAIR L’Oasis Le Mans vendredi 13 mars 2026.
JYEUHAIR
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Jyeuhair, auteur-compositeur-interprète franco-malgache autodidacte, fusionne rap, pop, électro et afrobeat. Textes profonds, clips maison, musique singulière et épique. Plus d’1M d’abonnés. .
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JYEUHAIR Le Mans a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72