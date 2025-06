Haute-Marne

JYEUHAIR Samedi 5 juillet, 19h30 Parc du Jard Haute-Marne

Début : 2025-07-05T19:30:00 – 2025-07-05T20:30:00

Jyeuhair, artiste pluridisciplinaire, puise son inspiration dans ses

origines variées et son parcours aux Beaux-Arts pour créer une

musique hybride mêlant pop, rap, électro et afrobeat. Autonome

dans tous les aspects de sa création, il compose, réalise et produit

ses œuvres avec une liberté totale. Révélé au grand public lors

de la saison 3 de Nouvelle École, il connaît un succès fulgurant

avec des titres comme PEACE, propulsé en tête des classements

Spotify. Après des concerts à guichets fermés et la sortie de son

album MYLNUI le 29 novembre, Jyeuhair entame une tournée à

travers la France dès février 2025.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Jyeuhair finaliste de « Nouvelle école »