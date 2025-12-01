K-BARRE DE NOEL DE LA MJC Place de l’Enclos Escalquens

K-BARRE DE NOEL DE LA MJC

Place de l’Enclos MJC Escalquens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Rendez-vous samedi 13 décembre 2025 pour cette scène ouverte d’un nouveau genre, une soirée aux couleurs de Noël, festive, participative et pleine de surprises !

Événement ouvert à tous, petits et grands, prix d’entrée chaque famille apporte un plat salé ou sucré à partager. Boissons en vente tout au long de la soirée. Retrouvez-nous dès 19h avec un accueil en musique, puis place aux festivités avec auberge espagnole pendant les entractes. Inscription obligatoire. .

Place de l’Enclos MJC Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

English :

Join us on Saturday, December 13, 2025 for this new kind of open stage, an evening of Christmas colors, festivities and surprises!

L’événement K-BARRE DE NOEL DE LA MJC Escalquens a été mis à jour le 2025-12-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE