K.O. DES MOTS ALL STARS L’Européen Paris
K.O. DES MOTS ALL STARS L’Européen Paris mercredi 22 avril 2026.
K.O. DES MOTS ALL STARS Début : 2026-04-22 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75
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